PES 2021, non c’è accordo con Konami: Milan e Inter cambiano nome

Brutta sorpresa per gli appassionati di PES e in generale per i tifosi di Milan e Inter. I due club milanesi non hanno raggiunto l’accordo con Konami, azienda produttrice del famoso videogioco. Di conseguenza il Milan dovrà chiamarsi Milano RN (abbreviazione di rossoneri), mentre l’Inter Lombardia NA (nerazzurri). Loghi e divise non saranno quelle ufficiali, un punto in meno per la Konami che ogni anno sfida la EA Sports di Fifa. Proprio l’anno scorso su Fifa 2020 la Juventus riportava il nome di Piemonte Calcio per mancanza di licenza.