Milan, si allungano i tempi per Origi: potrebbe saltare l’Udinese

Divock Origi non prenderà parte all’amichevole di oggi del Milan contro il Vicenza. Le ultime sulle sue condizioni

Ci vorrà più tempo del previsto per vedere Divock Origi in campo con la maglia del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare.

Oggi non prenderà parte all’amichevole contro il Vicenza e, con molta probabilità, dovrà saltare anche la prima giornata di campionato contro l’Udinese.