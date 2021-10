Il Milan omaggia Shevchenko: «22 anni fa la sua prima tripletta» – VIDEO

Un match e una tripletta passati alla storia. Il 3 ottobre 1999 allo Stadio Olimpico si gioca il match di Serie A tra Lazio e Milan. I biancocelesti passano in vantaggio con Veron, poi il pareggio rossonero con l’autogol di Mihajlovic, il doppio vantaggio biancoceleste con l’autogol di Abbiati e il gol di Salas, prima che sul match si scateni l’uragano Shevchenko che, tra il finire della prima frazione di gioco e l’inizio del secondo tempo segna tre gol. La rimonta sembra servita ma Salas chiude un 4-4 rimasto negli annali.

Il club rossonero ha omaggiato l’attaccante ucraino e quella tripletta con un video twittato sui social: «Non è un brasiliano però, che gol che fa!”: Tre in questo caso, 22 anni fa contro la Lazio»

Three cheers for @jksheva7! #OnThisDay in ‘99 he scored his first hat-trick with us 🤟

“Non è un brasiliano però, che gol che fa!”: Tre in questo caso, 22 anni fa contro la Lazio 🤟 #SempreMilan | @Skrill pic.twitter.com/6nMcQ30HU0

— AC Milan (@acmilan) October 3, 2021