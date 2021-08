Un mese senza sconfitte. Agosto è stato un mese prolifico per il Milan che tra amichevoli e Serie A non hanno mai perso, realizzando 7 gol e incassandone solamente 2.

La società rossonera proprio riguardo ai gol realizzati ha lanciato un sondaggio sui propri canali social, invitando i tifosi a votare: «È giunto il momento di votare: chi ha segnato il gol più bello del mese di agosto?»

Tra i gol votabili 2 di Giroud (Panathinaikos e Cagliari), quello di Brahim Diaz contro la Sampdoria e la punizione di Tonali contro il Cagliari.

Decisions, decisions 🤔⚽️

It’s that time again: which scored the best goal of the month?

È giunto il momento di votare: chi ha segnato il gol più bello del mese di agosto?#SempreMilan pic.twitter.com/ApI9tInDXR

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2021