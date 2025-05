Milan senza coppe, l’ultima volta nel 2015/2016: ecco la formazione

Milan senza coppe, l’ultima volta quasi dieci anni fa! La formazione di quella stagione

Il Milan ha chiuso una delle stagioni più fallimentari della sua storia. Il Diavolo a causa del piazzamento in classifica in Serie A non parteciperà a nessuna competizione europea nel corso della prossima stagione. L’ultima squadra rossonera a non qualificarsi alle coppe fu quella del 2015/2016.

Questa la formazione tipo di quella stagione guidata da Christian Brocchi prima e Sinisa Mihajlovic dopo: Donnarumma; Abate, Gomez, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Mati Fernandez: Suso, Lapadula, Bonaventura.

Successivamente c’è stato un altro Milan fuori dalle Coppe ma in quel caso per colpa del fair play finanziario e non per demeriti sportivi.