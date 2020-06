Milan, senti Bruno Longhi: «Pioli ha aggiustato il Milan»

La storica voce di Sport Mediaset loda il lavoro di Pioli al Milan e si auspica, soprattutto, che Gazidis non rovini quanto di buono fatto

Dopo il prezioso e meritato successo contro la Roma, in molti stanno rivalutando il lavoro svolto da Stefano Pioli che ha riportato il Milan in rotta ed ora può puntare all’Europa.

Tra chi loda l’operato del tecnico ex Lazio, c’è il noto telecronista Bruno Longhi che, a Sport Mediaset, ha dichiarato: «Il Milan gioca da squadra, è ben organizzato e i meriti vanno dati a Pioli che sta lavorando ancora una volta in una situazione di precarietà». Longhi ha però voluto lanciare un monito alla dirigenza rossonera: «In via Aldo Rossi devono ricordarsi quanto sia stato frettoloso l’allontanamento di Gattuso un anno fa. Serve un occhio di riguardo per Pioli che ha aggiustato il Milan, Gazidis, o chi per esso, ha il compito e il dovere di non romperlo».