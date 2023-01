Milan, sarà trasferta lunga: dopo Lecce squadra subito a Ryad

Il Milan comincia quella che sarà una settimana di fuoco. I rossoneri, dopo il match con il Lecce, partiranno subito verso Ryad

Il Milan è atteso questa sera dal match del Via del Mare contro il Lecce. Una gara impegnativa in cui vige l’obbligo dei tre punti per restare a contatto con il Napoli in classifica. I rossoneri, dopo il match, partiranno subito in direzione Ryad dove mercoledì ci sarà il derby di Supercoppa.

Il programma prevede la partenza per l’Arabia Saudita subito dopo la gara contro i giallorossi con un volo dall’aeroporto di Brindisi.