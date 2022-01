Milan Roma 3-1: prima vittoria del 2022 per i rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Roma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match di San Siro valido per la 20esima giornata di Serie A

Prima partita del 2022 per il Milan di Stefano Pioli che ospita la Roma a San Siro. Situazione di piena emergenza per i rossoneri nel reparto difensivo. Nonostante questo i rossoneri si impongono 3-1. Primo tempo chiuso in vantaggio di una rete grazie al rigore di Giroud e la rete di Messias, con Abraham che accorcia. Nella ripresa succede di tutto la Roma chiude in 9, espulsi Karsdorp e Mancini, Leao chiude il match. Ibra sbaglia il rigore del 4-1. Prima vittoria dell’anno per i rossoneri

Milan-Roma 3-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

3′ Primo tiro della partita, lo fa il Milan con Florenzi dalla distanza con Florenzi, conclusione deviata in angolo

4′ Occasione Milan – ci prova al volo Theo Herndez attento Rui Patricio

5′ Chiffi richiamato al Var per un possibile tocco di Abraham sul tiro di Hernandez

5′ CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN – fallo di mano confermato

7′ GOL DEL MILAN – Giroud trasforma dal dischetto, spiazzato Rui Patricio

13′ Prova a reagire la Roma, Maignan blocca il cross di Mkhitaryan, stoppando l’iniziativa giallorossa

16′ GOL DEL MILAN – Errore in disimpegno di Ibanez, il palo respinge la conclusione di Giroud, sulla respinta arriva Messias che firma il raddoppio

24′ Tiro della Roma – Zaniolo sfrutta un errore di Kalulu calcia in porta, attento Maignan

28′ Tiro del Milan – Messias sfutta un cross di Florenzi, la sua conlcusione non è preciso

29′ Ci prova dalla distanza Theo Hernandez, la sua conclusione non è precisa

36′ Ritmi alti, il Milan pressa con intensità la Roma in fase di costruzione

39′ Occasione Roma – Tiro di Zaniolo deviato da Abraham, Maignan strepitoso devia in corner

40′ GOL DELLA ROMA – Abraham devia un tiro di Pellegrini, spiazzando un’incolpevole Maignan

43′ Nervosismo in campo – Theo Herndendez prima prova a giocare poi butta il pallone fuori scatta qualche scintilla di troppo, ammoniti Karsdorp, Theo Hernandez, e Pellegrini

45’+ 5 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Occasione Milan – Brahim Diaz dalla distanza, sfortunato colpisce la parte bassa della traversa

57′ Ci prova Zaniolo sugli sviluppi di un calcio di punizione, il tiro è impreciso

59′ Occasione Roma – Abraham si gira e calcia in porta, tiro angolato ma ci arriva Maignan

60′ Spinge la Roma

61′ Occasione – Mkhitaryan dalla distanza, salva Maignan

62′ Cambi nel Milan – escono Krunic e Saelemaekers entrano Leao e Bakayoko

67′ Doppio tiro del Milan – prima con Brahim Diaz poi con lo spunto di Messias, entrambi non precisi

70′ Triplo cambio nella Roma – escono Vina, Pellegrini e Veretout entrano Felix, El Shaarawy e Cristante

73′ ESPULSO KARSDORP – Il terzino ferma in maniera irregolare Theo Hernandez, doppio giallo, Roma in 10

75′ Occasione Milan – sugli sviluppi di calcio di punizione Florenzi sfortunato, colpisce la traversa

76′ Cambia la Roma – esce Abraham entra Shomurodov

77′ Doppio cambio nel Milan – fuori Giroud e Florenzi, dentro Ibrahimovic e Conti

82′ GOL DEL MILAN – Una spizzata di Ibrahimovic dà il via al contropiede del Milan che Leao trasforma in gol

88′ Cambio Milan – esce Brahim Diaz entra Daniel Maldini

90′ + 1 Occasione Milan – Ibrahimovic mette in mezzo un pallone respinto sulla linea dalla difesa

92′ CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN – Leao scappa via a Mancini che lo stende in area di rigore

90’+ 2 – ESPULSO MANCINI – il fallo costa il doppio giallo a Mancini che lascia la squadra in 9

90’+ 3 – RIGORE SBAGLIATO – Ibrahimovic si fa parare il rigore da Rui Patricio

90’+ 4 Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: Tonali PAGELLE

Milan Roma 3-1 : risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Conti, Stanga; Bakayoko; Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Viña; Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Mastrantonio; Calafiori, Kumbulla; Bove, Cristante, Villar; Afena, El Shaarawy, Pérez, Shomurodov, Zalewski. All.: Mourinho.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: 6′ Abraham; 17′ Zaniolo; 43′ Karsdorp; 43′ Theo Hernandez; 43′ Pellegrini; 55′ Krunic; 85′ Cristante;

ESPULSI: 73′ Karsdorp; 90′ + 2 Mancini;

MARCATORI: 7′ Giroud; 16′ Messias; 40′ Abraham;