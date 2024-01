Milan Roma, Pioli ha scelto la coppia di difensori centrali: le ULTIMISSIME in vista del match di questa sera

Il Milan è pronto a scendere in campo questa sera a San Siro per affrontare la Roma nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

Pioli ha scelto la coppia di difensori centrali: toccherà a Kjaer insieme a Gabbia provare ad arginare le iniziative di Lukaku&compagni, con Theo Hernandez e Calabria che agiranno sulle corsie esterne.