Milan-Roma, le pagelle di Kalulu sui quotidiani: «È un baluardo affidabile in difesa». Ecco le pagelle del marcatore del match di ieri sera

Ecco le pagelle dei quotidiani per il marcatore di Milan-Roma, ossia Pierre Kalulu.

La Gazzetta dello Sport: 6,5. «Il gol è quello che si vede, una chiusura a centro area su Abraham il momento da non sottovalutare. Nella zona delle operazioni, ma non colpevole, sul 2-2».

Corriere dello Sport: 6,5. «Sbuca dal nulla su un calcio d’angolo apparentemente innocuo e indirizza la partita con il primo gol stagionale. Non sognava dal 12 marzo scorso (contro l’Empoli). Ma anche in difesa è un baluardo affidabile, fino all’harakiri del minuto 93 quando cerca disperatamente di trattenere per la maglia Abraham per impedirgli di calciare. Non era comunque semplice intercettare la respinta di Tatarusanu».

Tuttosport: 7