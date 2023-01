Milan-Roma, le pagelle di Bennacer sui quotidiani: «Comanda lui». È lui il migliore in campo per i rossoneri

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi a Ismael Bennacer, il migliore in campo di Milan-Roma per due delle testate citate.

La Gazzetta dello Sport: 7,5. «Gioca nella posizione di Kilpin, fondatore del Milan, e comanda: intercetta, è ovunque, lancia. Quando esce lui, la Roma fa 2-2».

Corriere dello Sport: 7. «Il migliore del Milan, non di poco. Fresco di rinnovo contrattuale, muove i reattori in tutte le zone del campo. E con i piedi vede traiettorie speciali: l’apertura per Leao a inizio ripresa è uno spettacolo. Da quando esce, il Milan viene dominato a centrocampo. Difficile pensare che la circostanza sia casuale»

Tuttosport: 6,5