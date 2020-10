Milan-Roma LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Milan-Roma live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della quinta gara di Serie A

Quinta giornata di campionato, i rossoneri ospitano a San Siro i giallorossi di Fonseca. Le ali dell’entusiasmo stanno facendo letteralmente volare i rossoneri in questo avvio di stagione: solo vittoria, in Serie A e in Europa League. I tre punti conquistati nel derby hanno infuso negli uomini di Pioli un’enorme dose di fiducia, rifornita dalla successiva vittoria europea nella trasferta di Glasgow contro il Celtic. Davanti però il Diavolo troverà uno degli avversari più ostici del campionato: la Roma. Milan-Roma live: i giallorossi sono a quota 7 punti, a 5 lunghezze di distacco dal Milan. Vedremo se questo posticipo regalerà ai rossoneri una prematura occasione di prendere il largo in classifica.

Milan-Roma, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:45

Milan-Roma, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale