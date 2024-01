Milan Roma, Florenzi verso il forfait: le ultime sulle condizioni del terzino rossoneri in vista del match di domani

Tra i calciatori in dubbio in vista di Milan Roma, match valevole per il ventesimo turno di campionato che andrà in scena domenica alle 20:45 a San Siro, c’è anche Alessandro Florenzi. Arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport riguardo le sue condizioni.

Il terzino rossonero è ancora alle prese con un infortunio: un affaticamento all’adduttore. Il calciatore viaggia verso il forfait e dunque l’esclusione dalla lista dei convocati per il match contro i giallorossi, con i rossoneri che non intendono rischiare.