Milan Roma Femminile 2-4: rossonere ko alla prima

Il Milan Femminile ospita la Roma nella prima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Su il sipario. Comincia anche per il Milan Femminile la Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano al Puma House of Football la Roma, campione in carica. Buona reazione delle rossonere che rispondono al doppio vantaggio giallorosso ma poi la Roma con un gran gol di Greggi e Glionna firma la vittoria

Milan Roma Femminile 2-4 : sintesi del match

1′ Inizia il primo tempo

4′ – Occasione Milan – cross di Guagni che attraversa tutta l’ area di rigore sul secondo palo arriva Bergamaschi che si coordina per un tiro al volo ma manca il pallone

6′ Fase di gioco in cui il Milan si fa preferire alla Roma

8′ Tiro Haavi – sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo la respinta della difesa arriva la conclusione strozzata dell’attaccante della Roma che si spegne sul fondo

12′ Occasione Milan – contropiede delle rossonere gestito da Bergamaschi dopo un calcio d’angolo della Roma, palla per Arnadottir che punta la porta, l’islandese prova a sorprendere senza successo Ceasar fuori dai pali

16′ Occasione Roma – Giuliano dalla distanza tenta una conclusione forte e tesa, attenta Giuliani che toglie il pallone che si stava infilando sotto la traversa

21′ Occasione Roma – ripartenza delle giallorosse con la palla che arriva a Viens in posizione defilata, l’attaccante rientra e calcia a giro, fuori di poco

26′ Tiro Grimshaw – la scozzese recupera palla al limite dell’ area, dribbla e calcia, conclusione debole e centrale

28 ‘ Tiro Linari – sugli sviluppi di calcio di punizione riceve palla il difensore della giallorosse che calcia al volo ma il tiro è impreciso

30′ Spinge la Roma

36′ Gol della Roma – sugli sviluppi di calcio di punizione battito da Giugliano, spizzata di Bartoli che premia l’inserimento di Linari che sblocca il match

39′ Raddoppia la Roma – uno due micidiale delle giallorosse: perde palla in uscita il Milan ne approfitta Haavi che dal limite dell’area calcia e batte Giuliani per lo 0-2

42′ Occasione Giugliano – respinta corta della difesa del Milan, ne approfitta la giallorossa che da dentro l’area si coordina e calcia al volo. Tiro alto

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia la ripresa

47′ Tiro Laurent – azione corale del Milan con la palla che arriva all’attaccante che calcia ma la conclusione è debole

50′ GOL DOMPIG – Riapre il match il Milan, gran conclusione dell’attaccante rossonera che dal limite dell’area con un rasoterra forte e teso beffa Ceasar

52′ Occasione Staskova – su calcio d’angolo battuto da Cernoia l’attaccante svetta di testa, conclusione di poco fuori

59′ Spingono le rossonere

61′ GOL MARINELLI – pareggia il Milan. Dopo nemmeno due minuti dal suo ingresso in campo Marinelli sfrutta una mischia in area sugli sviluppi di calcio d’angolo e recupera palla e batte in spaccata Ceasar

67′ Problemi per Bergamaschi al suo posto entra Thrige

70′ Occasione Glionna – contropiede delle giallorosse con Guagni che rischia il rigore, si prosegue con la palla che arriva all’estero che ci prova a giro, conclusione fuori.

75′ Occasione Giacinti – servita in profondità da Greggi, sola davanti a Giuliani la grazia calciando fuori

79′ Gol della Roma – dal limite dell’ area controlla e calcia Greggi che con una gran conclusione nell’ angolino basso batte Giuliani

83′ Il Milan cerca il pari, la Roma chiude e prova a colpire in contropiede

87′ Tiro Greggi – ancora pericolosa la centrocampista con un tiro dal limite che impensierisce Giuliani che devia in angolo

88′ Traversa della Roma – sugli sviluppi di calcio d’angolo svetta Kramzar che però è sfortunata e centra la traversa

92′ Gol della Roma – azione di Serturini sulla fascia che mette al centro per la rete da due passi di Glionna

96′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Marinelli

Milan Roma Femminile 2-4: risultato e tabellino

Marcatrici: 36′ Linari; 39′ Haavi; 50′ Dompig; 61′ Marinelli; 79′ Greggi; 92′ Glionna

Milan (4-3-3) : Giuliani; Bergamaschi (67’Thrige), Arnadottir, Swaby, Guagni; Grimshaw (61′ Marinelli), Cernoia, Adami (74′ Mascarello) ; Laurent (74′ Asllani) , Staskova, Dompig. A disposizione : Copetti, Semplici, Mikulica, Soffia, Jonusaite, Fusetti,

Roma (4-3-3) : Cesare; Di Guglielmo, Linari, Minami, Bartoli; Giugliano, Kumagai, Feiersinger (64′ Greggi); Haavi (91′ Serturini), Giacinti (87’Kramzar) , Viens (Glionna) .A disposizione: Korpela, Valdezate, Aigbogun, Latorre, Tomaselli

Arbitro: Castellone di Napoli

Ammonite: