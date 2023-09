Pagelle Milan Roma Femminile: disastro Arnadottir, Marinelli illude

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la prima giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Roma

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la prima giornata di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Milan Roma:

TOP: Marinelli

FLOP: Arnadottir

VOTI:

Giuliani 6 –Attenta sulle uscite, poco può sui due gol della Roma

Arnadottir 5 – un suo errore in uscita costa al Milan il secondo gol giallorosso, rischia anche poco dopo con un retropassaggio sbagliato a Giuliani, salvata dal portiere.

Swaby 6 – Tiene bene fisicamente Giacinti concedendole poco

Bergamaschi 5,5 – Tiene in gioco Linari sul primo gol della Roma, per il resto poco pungente in fase di spinta (69′ Thrige)

Guagni 6 – Contiene bene Viens, incolpevole sui due gol della Roma, errori individuali delle compagne

Adami 6 – L’unica del centrocampo che prova a spingere ed essere pericolosa con qualche inserimento (74′ Mascarello 6)

Grimshaw 5 – perde molti contrasti di gioco e spesso gioca a testa bassa (59′ Marinelli 7)

Cernoia 6 – molti palloni passano dalle sue parti, li smista anche bene ma sono passaggi più che altro scolastici

Dompig 6,5- nel primo tempo prova ad essere pericolosa ma spesso senza successo e ben contenuta dalle avversarie. Nella ripresa con un gran gol sigla il 1-2

Laurent 5 – Decisamente sotto tono fisicamente, spinge poco e non crea pericoli (74′ Asllani 6)

Staskova 6 – Lotta ma spesso subisce l’anticipo delle avversarie, le arrivano pochi palloni giocabili. La sua difesa del pallone serve a Marinelli per il gol del pari