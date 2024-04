Milan Roma: Pioli si affida a loro, possibile fattore nel match contro i giallorossi

Domani sera il Milan affronterà la Roma in Europa League 2023-24. In vista del match Pioli si affida anche a questo fattore

In vista del match di domani sera tra Milan e Roma in Europa League conterà soprattutto l’esperienza. In tal senso Pioli ha la fortuna di avere sei giocatori già vincenti in Europa: tre di questi sono arrivati direttamente dal Chelsea.

Si tratta di Giroud, Loftus Cheek e Pulisic. In particolare questi ultimi due sono particolarmente in forma soprattutto l’americano che sta vivendo la sua miglior stagione in carriera