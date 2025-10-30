Milan Roma: dove vedere la super sfida in tv e streaming. Tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Milano, 30 ottobre 2025 — Dopo il pareggio in trasferta alla New Balance Arena contro l’Atalanta, una gara valida per la nona giornata di Serie A Enilive che ha lasciato ad Allegri il rammarico per una vittoria sfumata, il Milan ha immediatamente voltato pagina e ha iniziato a preparare l’impegno più impegnativo del momento. A San Siro, domenica 2 novembre alle 20.45, arriva la Roma capolista, un vero e proprio scontro al vertice che promette scintille.

Il Diavolo ha dalla sua un giorno in più per recuperare le energie e rifinire la preparazione tattica. A differenza dei rossoneri, impegnati martedì, la formazione di Gian Piero Gasperini ha giocato e vinto ieri sera all’Olimpico contro il Parma per 2-1. Questa vittoria ha permesso ai giallorossi di confermare il primo posto in classifica, a pari merito con il Napoli, e di arrivare a Milano con il morale alle stelle e la consapevolezza della propria forza.

Per Igli Tare e Massimiliano Allegri la sfida è cruciale: superare la Roma significherebbe non solo un sorpasso in classifica ma anche lanciare un segnale forte al campionato, dimostrando che il periodo di leggera flessione è ormai alle spalle. Gli allenamenti veri e propri iniziano oggi, con l’obiettivo di mettere a punto il piano tattico per scardinare la difesa giallorossa e limitare la loro efficacia offensiva, tipica delle formazioni di Gasperini.

L’ambiente di San Siro si preannuncia bollente e farà da cornice a una partita che potrebbe già dire molto sulle ambizioni di vertice di entrambe le squadre.