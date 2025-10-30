Milan Roma, chi giocherà al fianco di Leao nel big match di domenica sera? Spunta una nuova opzione. Le ultimissime notizie

Archiviata la trasferta di Bergamo, il Milan ha immediatamente voltato pagina, concentrandosi sulla cruciale sfida di San Siro contro la Roma in programma domenica. Le ultime uscite della formazione di Massimiliano Allegri hanno messo in luce evidenti limiti, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva e l’efficacia in zona gol. La crisi di Santiago Gimenez, in particolare, ha acuito il problema, costringendo lo staff tecnico a riconsiderare le gerarchie e le possibili soluzioni per l’attacco.

In virtù di queste difficoltà, sorge spontaneo il quesito su chi affiancherà, o sostituirà, Rafael Leao nella prossima partita di campionato. Il portoghese, pur non sempre brillante, rimane l’elemento imprescindibile del reparto. L’attenzione si sposta dunque sull’altra punta, e come riportato questa mattina da Tuttosport, un’ipotesi sorprendente sta prendendo piede a Milanello: «Un’altra opzione potrebbe essere l’ultimo dall’inizio di Nkunku».

L’impiego di Christopher Nkunku dal primo minuto rappresenterebbe una mossa a sorpresa per Allegri. Il francese è reduce da una prestazione opaca, avendo giocato una pessima mezz’ora nel match contro l’Atalanta. Tuttavia, è proprio questo l’elemento che spingerebbe l’allenatore a concedergli una chance da titolare: dargli l’opportunità di riscattare immediatamente quella prova insufficiente e dimostrare il suo reale valore.

L’idea tattica sarebbe quella di sfruttare la duttilità di Nkunku, capace di agire sia da seconda punta che da trequartista atipico alle spalle di Leao o, in un modulo più offensivo, al fianco del portoghese. Il francese garantirebbe maggiore imprevedibilità e qualità nell’ultimo passaggio rispetto a un Gimenez in palese difficoltà fisica e mentale.

La scelta finale dipenderà dalle ultime rifiniture tattiche e dalle indicazioni che arriveranno dagli allenamenti, ma la possibilità di vedere Nkunku titolare contro la Roma è concreta. Massimiliano Allegri cerca una scossa per l’attacco e potrebbe affidarsi alla voglia di riscatto del francese per superare le difficoltà offensive e ottenere tre punti fondamentali a San Siro. La decisione, in ogni caso, mira a dare un segnale forte all’intero reparto.