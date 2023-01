Verso Milan-Roma, balla la difesa giallorossa: il dato. Ecco il tabù che la squadra della Capitale ha la possibilità di sfatare

Alle 20:45 ci sarà il posticipo di domenica sera tra Milan e Roma. I giallorossi, in particolare, vogliono sfatare dei tabù, legati soprattutto alla difesa.

Come riporta calciomercato.com, la Roma ha pareggiato l’ultima trasferta di Serie A e non impatta due partite esterne di fila nella massima competizione da settembre 2019, quattro in quel caso. I giallorossi inoltre hanno tenuto solo una volta la porta inviolata nelle sette sfide più recenti lontano dall’Olimpico, dopo aver collezionato tre clean sheet in altrettante precedenti.