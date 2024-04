Milan Roma, De Rossi pronostica il match: «Abbiamo tutto da perdere. Sul pareggio…» . Le parole dell’allenatore in conferenza

L’allenatore della Roma De Rossi ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Milan, provando a pronosticarlo.

ALLA PARI DEL MILAN – «Grazie a Dio la classifica non conta. Ho letto da qualche parte che la Roma non ha nulla da perdere. No, la Roma ha tutto da perdere. Non siamo qui a fare le comparse. Pareggio? Dovremmo essere un po’ machiavellici per giocare per il pareggio, noi dobbiamo provare a vincere».

LE PAROLE DI DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN ROMA