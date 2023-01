Milan Roma, Calamai: «Ecco i miei voti a Pioli e Mourinho»

Luca Calamai, famoso giornalista, ha analizzato la sfida di ieri sera tra Milan e Roma: i suoi voti a Pioli e Mourinho

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato in questi termini di Milan-Roma:

«Poi 6 a Mourinho e 5 a Pioli. Mourinho non mi appassiona ma gli riconosco di avere la capacità nei momenti delicati di sparigliare il gioco, di andare oltre le regole, di obbligare la squadra a rimettersi in discussione. Pioli non è stato attento a fare le sostituzioni giuste. Doveva avere molto più coraggio. Ha buttato via due punti decisivi. Il Milan era una favola lo scorso anno, quest’anno sembra qualcosa di incompiuto».