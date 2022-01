Milan Roma: adesso c’è un dubbio per Pioli

L’allenatore del Milan può riabbracciare diversi calciatori rientrati dall’indisponibilità: ma ora è ballottaggio in attacco

La data segnata in rosso è quella del 6 gennaio. Il Milan accoglierà a San Siro la Roma, nel big match che può fungere da spartiacque per la stagione dei rossoneri. Obiettivo vincere, per continuare ad inseguire e alimentare il sogno scudetto.

Pioli può riabbracciare diversi calciatori, rientrati a Milanello dalle indisponibilità. Tra questi Zlatan Ibrahimovic. Un rientro che rimette in discussione le gerarchie, lì davanti, come riporta la Gazzetta dello Sport. Proprio quando Olivier Giroud sembrava poter essere il favorito assoluto per il ruolo di prima punta.