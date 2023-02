Milan, rivoluzione nel modulo e negli uomini: Leao verso l’esclusione. Due punte per il Milan, con Origi favorito

Inter e Milan preparano gli ultimi dettagli in vista del derby e se in casa Inter le cose sembrano le solite, in casa rossonera tutto sembra stravolto.

Stefano Pioli potrebbe schierare un 3-5-2, rivoluzionario nel modulo e anche negli uomini. Con questa formazione, Rafael Leao potrebbe partire di nuovo la panchina, con Origi favorito.