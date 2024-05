Chukwueze Milan, arriva la ‘benedizione’ di Pioli: lo HA DETTO in vista del finale di stagione in conferenza stampa

In conferenza stampa Stefano Pioli ha analizzato il finale di stagione del Milan in vista della sfida contro il Genoa. Nel match di domenica sera giocherà anche Chukwueze come annunciato dal tecnico alla vigilia.

OCCASIONE PER CHUKWUEZE – «Sarà un mese importante per tutti. Chukwueze sta bene e domani giocherà. Sarà l’occasione per dimostrare le sue qualità».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN GENOA