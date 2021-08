Il Milan e il ritorno dei suoi tifosi a San Siro – VIDEO

Il Milan si appresta a riaccogliere i suoi tifosi a San Siro fin dalla gara di domenica prossima contro il Cagliari. Il club ha voluto celebrare l’avvenimento con un bellissimo video postato sul proprio profilo Twitter.

TIFOSI IMPORTANTISSIMI – Tutti tra i rossoneri sono convinti che il ritorno del tifo a San Siro, seppur al 50%, possa essere una spinta ulteriore per tutto il gruppo guidato da Stefano Pioli.

❤️ Welcome back to San Siro 🖤

Rossonero memories, voices and emotions: ready for your return 🏟️

Voci, emozioni, ricordi: il nostro stadio è pronto a riaccogliervi 🏟️#WelcomeBack #SempreMilan pic.twitter.com/TBaydoVSvN

