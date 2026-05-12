Milan in ritiro per svoltare: non accadeva dal 2019 e in panchina c’era Rino Gattuso

Il club rossonero sceglie la linea dura dopo i deludenti risultati dell’ultimo periodo per blindare l’obiettivo Champions League

A partire da domani e fino a domenica, giorno della sfida cruciale in casa del Genoa, il Milan sarà in ritiro a Milanello. La decisione, come riportato dal Corriere della Sera, nasce dalla necessità di «ricompattarsi e ritrovare la retta via» dopo settimane estremamente complicate. I numeri, d’altronde, non lasciano spazio a interpretazioni: la squadra guidata da Max Allegri attraversa una crisi profonda, avendo collezionato «appena una vittoria nelle ultime sei partite». Questo crollo verticale ha messo a serio rischio gli obiettivi stagionali, spingendo la società e il tecnico a optare per una soluzione drastica.

Il clima in casa rossonera è teso e la scelta del ritiro rappresenta un segnale forte verso un gruppo apparso scarico e privo di quella tensione agonistica necessaria per chiudere il campionato. Non si tratta di una consuetudine per il club di via Aldo Rossi: il quotidiano ricorda infatti che «l’ultima volta che il Diavolo è andato in ritiro era il 2019». In quell’occasione, a sedere sulla panchina milanista era Rino Gattuso, che scelse la via del pugno di ferro per raddrizzare una stagione che stava scivolando via in modo simile a quella attuale.

Una scelta drastica per ritrovare la rotta verso l’Europa

Oggi come allora, l’obiettivo è isolare i calciatori dalle pressioni esterne e rimettere al centro il lavoro quotidiano. Massimiliano Allegri sa che la trasferta contro il Genoa è diventata un bivio fondamentale: un ulteriore passo falso potrebbe compromettere definitivamente la corsa alla Champions League. Il ritiro servirà dunque a analizzare gli errori tattici e, soprattutto, a ritrovare quella compattezza di squadra che sembra essere svanita nel nulla. Il Milan ha bisogno di risposte immediate sul campo per dimostrare di essere ancora padrone del proprio destino.