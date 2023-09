Milan a riposo: nessun allenamento oggi al Centro Sportivo di Milanello. Ecco quando si riprenderà a lavorare

Nessun allenamento in programma oggi per il Milan. Stefano Pioli, infatti, ha concesso tre giorni di riposo ai suoi per ritrovarsi poi in settimana e preparare al meglio il derby di sabato.

Come si apprende dal sito ufficiale del Milan, la ripresa dei lavori a Milanello è fissata per martedì 12 settembre, con una sessione pomeridiana.