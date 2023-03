Milan, rinnovo Leao: discorso rimandato ad aprile. E Mendes lo offre al Real Madrid. Lo stalle permane, ma qualcosa al di fuori del Milan si muove

Rinnova o non rinnova? Questo è il dilemma, per il Milan e per Leao. I rossoneri sperano ancora nella firma sul nuovo contratto del giocatore rossonero ma, dopo un gennaio teso, hanno deciso di rimandare: se ne riparlerà tra aprile e giugno.

Intanto, Jorge Mendes ha fatto un sondaggio-proposta con il Real Madrid, per valutare se ci fosse un interesse del club spagnolo. Il Real, però, pensa ad altro: ha Vinicius, ha puntato Bellingham e soprattutto non è pronto per una grande offerta per Leao. Leao che, dovrà prendere una decisione definitiva, dopo aver rifiutato la proposta del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.