Milan, si discute il rinnovo di Leao: ecco le possibili cifre. Svelata una possibile proposta della dirigenza rossonera per il rinnovo

Il Milan vuole avere Leao a tutti i costi. Per tenersi stretto l’attaccante rossonero, Maldini e Massara sarebbero pronti ad investire un’importante cifra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta un’offerta di 7 milioni a stagione: una cifra che potrebbe congiurare l’addio a zero, caro per tutta la dirigenza rossonera.