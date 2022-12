Milan, rinnovo Bennacer: nei prossimi giorni un nuovo summit. Un altro incontro prima della fina dell’anno per definire altri aspetti

Si fanno passi in avanti per il rinnovo di Bennacer. Giorni fa c’è stato un incontro tra dirigenza e entourage per discutere delle cifre.

Come riporta il Corriere della Sera, è previsto un altro summit nei prossimi giorni, per definire altri aspetti.