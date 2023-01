Milan, il report dell’allenamento di oggi: palestra e lavoro sul possesso. Ecco l’allenamento svolto dai rossoneri dopo la sconfitta

In vista del match contro il Lecce, ecco il report dell’allenamento dopo la partita persa dal Milan contro il Torino in Coppa Italia.

Lavoro defaticante in palestra per i rossoneri che hanno giocato contro il Torino; in campo sul centrale, dopo l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazione tecniche, lavoro sul possesso e partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione.