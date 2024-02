Milan dal doppio volto, troppa differenza tra casa e trasferta. Gol subiti, clean sheet e risultati: il paragone non regge

Il Milan si è qualificato agli ottavi di Europa League 2023-24 ma porta avanti una differenza troppo netta tra il rendimento in casa e quello in trasferta, tutti i dati

Sorriso a metà. Se da una parte la sconfitta di ieri sera del Milan contro il Rennes non pesa troppo perché vale comunque la qualificazione agli ottavi di Europa League – in virtù del 3-0 dell’andata a San Siro – dove ad attendere i rossoneri ci sarà il più che abbordabile doppio incrocio con lo Slavia Praga, dall’altra gli ennesimi 3 gol subiti, che se aggiunti a 4 contro il Monza fanno 7 nelle ultime due partite, evidenziano un dato più che preoccupante: il Milan subisce troppo.

Se il dato lo si limita alle ultime 10 trasferte il bilancio dei rossoneri è di 22 gol fatti e subiti con un solo clean sheet a Empoli che hanno portato a 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte in tutte le competizioni. Il confronto con le partite giocate a San Siro non regge.

Il Milan considerando lo stesso numero di incontri tra le mura amiche ha realizzato 21 gol, ma subendone solamente 10 con 4 clean sheet, arrivando a 7 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte.

In vista del proseguo della stagione, con il posto Champions da difendere – con la Juve nel mirino per un piazzamento che vorrebbe dire qualificazione alla Supercoppa italiana – e il sogno finale di Europa League a Dublino da coltivare, serve di più.

A dar manforte ci sarà il ritorno in blocco di Tomori, Kalulu e Calabria che oggi hanno svolto l’intera seduta in gruppo e saranno a disposizione per l’Atalanta che più di una volta è stata una sfida crocevia per il rilancio. Vedremo se lo sarà anche stavolta. I tifosi rossoneri incrociano le dita e sperano, al campo il verdetto.