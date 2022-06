Milan, Renato Sanches nel mirino del PSG: spunta l’alternativa

Milan, su Renato Sanches c’è il forte interesse del PSG: spunta l’alternativa proveniente dal Sud America. Le ultime

Renato Sanches sembrava un colpo ormai in dirittura d’arrivo per il Milan. Da ieri sera però, le cose sono un po’ diverse. Le10Sport ha sganciato la bomba dell’interesse del PSG sul giocatore. I parigini sono pronti ad offrire molto di più sia al Lille che al giocatore. Secondo Tuttosport, la cifra che i Campioni di Francia sono pronti a sborsare è di circa 30 milioni di euro, con i rossoneri che non andrebbero oltre i 15.

Il club di Via Aldo Rossi guarda ora alle alternative. Dal Sud America c’è Enzo Fernandez, centrocampista del River Plate valutato sui 20 milioni di euro. Attenzione anche alla situazione Bennacer. Il contratto non è stato ancora rinnovato e si vocifera che il Manchester United abbia messo gli occhi su di lui.