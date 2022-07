Milan, Renato Sanches ancora possibile: si tenta il rilancio

Il Milan prova a stringere con il Lille per Renato Sanches. Le ultime sulla trattativa e sull’inserimento del PSG

Il Milan prova a stringere per Renato Sanches. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’offerta dei rossoneri è l’unica che al momento il Lille ha in mano. Il club francese non intende accettare proposte sotto i 12 milioni di euro ed il PSG al momento non ha ancora messo sul piatto una cifra accettabile.

Per questo il Milan spera ancora di poter arrivare al centrocampista portoghese. Lo stallo sul fronte parigino potrebbe convincerlo ad accettare la lunga corte dei rossoneri.