Milan Red Bird, affare in chiusura: Gerry Cardinale è in città

Il passaggio di proprietà del Milan in mano a Red Bird Capital è alle battute finali. Il proprietario Gerry Cardinale è arrivato a Milano

Siamo alle battute finali del passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott a Red Bird Capital. In mattinata Investcorp ha annunciato il suo ritiro dalla trattativa e la strada sembra ormai spianata.

Come riportato da Repubblica, il proprietario di Red Bird Gerry Cardinale è sbarcato a Milano. In settimana la firma del contratto preliminare. Intanto ha già visitato le aree per il potenziale nuovo stadio, San Siro e Sesto San Giovanni.