Milan, rebus sulla trequarti: tre nomi per sostituire Calhanoglu

Milan, rebus sulla trequarti per i rossoneri che valutano tre profili per sostituire Hakan Calhanoglu

Il Milan al lavoro in vista della prossima stagione, diversi i nomi vagliati dalla dirigenza rossonera che valuta l’ingresso in squadra di un trequartista che possa affiancarsi – o probabilmente sostituire – Hakan Calhanoglu in scadenza di contratto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport sulla lista di Maldini e Massara ci sarebbero tre giocatori di fantasia come Josip Ilicic e Matteo Pessina dell’Atalanta ma soprattutto Rodrigo De Paul, per cui i rossoneri avrebbero già in mente la proposta da presente all’Udinese.