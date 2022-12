Si gioca il futuro Ante Rebic. L’attaccante rossonero deve sfruttare le amichevoli per mettersi in mostra. Questo non solo in vista di una maglia da titolare a Salerno, ma anche per il futuro.

Come riporta Tuttosport, nel mercato estivo, il Milan cercherà un attaccante e Rebic potrebbe essere il giocatore in bilico.