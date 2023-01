Milan, i rossoneri vogliono Raveyre: avviati i contatti con il Saint-Etienne. Le ultime sul giovane portiere francese

Il Milan vuole chiudere l’affare per Noah Raveyre. Secondo quanto riporta calciomercato.com, è previsto un contatto tra la dirigenza milanista e il Saint-Etienne per provare a raggiungere l’intesa definitiva.

Cambio tutto al francese per la porta del Milan. «Il contratto di Raveyre scade al termine della stagione, per lasciarlo partire subito il club francese vuole un indennizzo che il Diavolo conta di limare inserendo bonus e una percentuale sulla futura rivendita», come scrive calciomercato.com.