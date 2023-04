Milan, quattro diffidati per il match contro il Napoli. Uno è l’infortunato Kalulu, ma gli altri son partiti per Napoli

Nella sfida di questa sera tra Milan e Napoli, sono quattro i diffidati in casa rossonera: uno è Kalulu, che però è rimasto a Milano per via dell’infortunio subito in ritiro con la Francia.

Gli altri tre che saranno a rischio squalifica sono Kjaer, Calabria e Rebic.