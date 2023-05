Milan, la Champions porta soldi: la cifra da investire per i rinforzi. Con la qualificazione, arrivano i 50 milioni per il mercato

La testata di Olivier Giroud consegna al Milan vittoria, qualificazione alla prossima Champions e soldi. Sono 50 i milioni che arrivano dalla conquista dell’obiettivo europei.

Soldi che andranno investiti da parte del club per trovare rinforzi: si agirà per cercare nomi per il centrocampo e per l’attacco. Lo scrive il Corriere della Sera.