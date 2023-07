Milan, Pulisic saluta il Chelsea: il messaggio sui social. Il nuovo acquisto rossonero dedice parole ai Blues

Dopo aver reso ufficiale la sua nuova esperienza con il Milan, Christian Pulisic ha salutato la sua vecchia squadra, il Chelsea, sui social.

Ecco le parole per la squadra con cui ha vinto una Champions League: «Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, tifosi e tutte le persone dietro le quinte che hanno reso i miei anni al Chelsea così speciali. Alzare questo trofeo al termine di quella magnifica Champions League mi rimarrà per sempre. Grazie per tutti i ricordi»