Chiellini non ha dubbi su Lukaku: «Riesce a crearsi tante occasioni. Se fossi nel Belgio lo valuterei così». Le parole dell’ex difensore

Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano dell’Italia campione d’Europa, ha parlato a Sky Sport per analizzare il calciatore accostato al mercato Milan Lukaku.

LUKAKU – «È uno che riesce a crearsi tante occasioni da solo, oggi gli hanno annullato due gol, le altre occasioni che ha avuto sono palle buttate lì… Lo valuterei se fossi nel Belgio non come un problema, ma come una soluzione. Hanno preso un gol inaccettabile a certi livelli, peggio del Belgio avevamo fatto solo noi, non puoi fare un errore del genere, con quella sufficienza in un Europeo. Non so come fai a fare un passaggio in area così… Noi invece siamo stati bravi e un po’ fortunati a riprenderla subito, sennò poteva diventare difficile».