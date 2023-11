Milan Psg, un solo dubbio di formazione per Pioli: in due per una maglia da titolare. Gli ultimissimi aggiornamenti

Questa sera il Milan affronterà il Paris Saint-Germain per la sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Formazione praticamente già decisa per Pioli, che ha un unico dubbio da sciogliere.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Musah e Krunic si stanno contendendo in queste ore una maglia da titolare a centrocampo, con l’americano leggermente in vantaggio sul bosniaco (60-40%)