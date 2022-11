Milan, pronto il rinnovo con Emirates: annuncio nel ritiro a Dubai

Il Milan durante questa pausa di campionato annuncerà il rinnovo della partnership con Emirates. Le ultime

Il Milan si prepara al rinnovo della partnership con lo sponsor Emirates. Come riportato da Tuttosport, il prolungamento verrà annunciato durante questa pausa per il Mondiale in Qatar.

In particolare la data del comunicato potrebbe coincidere con il ritiro della squadra di Pioli a Dubai, in programma dall’11 al 20 dicembre. Il nuovo accordo sarà fino al 2027 e aumenterà i ricavi fino a 30 milioni di euro a stagione