Milan, c’è un problema in attacco: i numeri delle ultime 10 partite. SI produce poco, si segna altrettanto poco

Il cambio modulo di Pioli per il suo Milan ha prodotto una conseguenza evidente: non si segna. Nel momento in cui sembrava che i rossoneri si fossero ripresi, le vittorie erano per 1-0.

Nelle ultime dieci partite, per due volte ha segnato due gol; per sei volte una solo rete prodotta; in due occasioni, a secco. Numeri che impressionano se si rapporta al Milan dello scorso anno e soprattutto alla sua prossima avversaria, il Napoli: 21 gol nelle ultime nove partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.