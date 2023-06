Milan, problema a centrocampo: ecco gli effetti del mercato. Il Milan ha due centrocampisti per l’inizio del campionato

Sandro Tonali sta per salutare il Milan e volerà verso l’Inghilterra, per approdare a Newcastle. Vranckx e Bakayoko non saranno riscattati. Bennacer sarà fuori dai giochi fino a dicembre. Il Milan ha un problema di numero a centrocampo.

Come scrive Tuttosport, sono due i giocatori che attualmente rimangono a Milano: Krunic e Pobega. Torna Brescianini dal Cosenza, ma è solo una questione numerica quella che porterebbe il Milan a intervenire sul mercato.