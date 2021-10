Milan Primavera alla vigilia della terza giornata di UEFA Youth League contro il Porto. I rossoneri stanno attraversando un periodo difficile

Il Milan Primavera si getta in campo europeo per provare a dimenticare la situazione difficile in campionato. Domani alle 15:30 i rossoneri sfidano il Porto nella terza giornata di UEFA Youth League al centro sportivo Vila Nova. Un match sulla carta complicatissimo anche in relazione alla forza dell’avversario.

I Dragoes sono infatti tra i migliori settori giovanili europei ed attualmente comandano il girone con 4 punti. Situazione comunque apertissima, con la squadra di Giunti (terza ad 1 punto) che con un risultato positivo potrebbe mantenere viva la speranza qualificazione. Nell’altra sfida del girone giocano Atletico Madrid (4° posto ad 1 punto) e Liverpool (2° posto con 4 punti).

Servirà comunque un mezzo miracolo, visto il momento che il Milan sta attraversando. Il turno di ripresa dopo la pausa nazionali ha portato una sanguinosa sconfitta contro il Napoli che, grazie alla contemporanea vittoria del Sassuolo a Cagliari, ha fatto scivolare i rossoneri all’ultimo posto con soli 2 punti. Una situazione che anche dal punto di vista mentale è difficile da gestire. Al netto di tutti i limiti che la squadra ha mostrato, c’è anche la sensazione che sia stato raccolto molto meno rispetto a quanto mostrato sul campo, ad esempio nelle gare contro Liverpool, Roma o lo stesso Napoli.

Una situazione difficile che ha una sola via d’uscita: la vittoria. Vittoria che gli uomini di Giunti hanno assaporato solo una volta in questa stagione, in Coppa Italia contro il Como. Il vantaggio è che ci saranno tante opportunità in questo periodo, tante partite (ben 5 in due settimane in tre competizioni) e dunque poco tempo per rimpiangere errori passati. La stagione ha preso una piega negativa e preoccupante, ma il Milan Primavera ha il tempo per dare la svolta.