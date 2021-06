Milan Primavera, vigilia del match contro la Roma: quando e dove vederla

Milan Primavera alla vigilia della penultima giornata di campionato. Rossoneri ospiti della Roma al Bartolomei

Il Milan Primavera torna in campo domani al Centro Sportivo di Bartolomei di Trigoria contro la Roma. Rossoneri con ancora un lumicino di speranze play-off. Per poter giocarsi ancora la qualificazione servirà una sconfitta odierna dell’Empoli a Cagliari, una vittoria contro i giallorossi ed una contemporanea non vittoria della Spal contro il Sassuolo.

La gara sarà visibile dalle ore 15:00 in chiaro su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre) o tramite la nostra cronaca testuale su MilanNews24.