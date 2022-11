Milan Primavera: sconfitta ed eliminazione dalla Coppa Italia

Il Milan Primavera cade in casa contro il Genoa nei sedicesimi di Coppa Italia e viene eliminato dalla competizione

Il Milan Primavera perde in casa contro il Genoa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al PUMA House of Football termina 1-2, con i rossoneri che passano in vantaggio grazie al gol del classe 2006 Diego Sia ma vengono rimontati dalle reti di Scaravilli e nel secondo tempo supplementare di Ambrosini in una gara condizionata dall’espulsione di Stalmach nella ripresa.