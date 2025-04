Milan Primavera, parla Pisacane alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Condividi via email

Milan Primavera, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Primavera, ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro i rossoneri

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari Primavera, ha parlato nel giorno di vigilia della finale di Coppa Italia di categoria che si disputerà domani alle ore 15:00 all’Arena Civica Gianni Brera contro il Milan. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Siamo arrivati fin qui con il lavoro, con l’unione e con la forza del gruppo. Ora ci giochiamo una finale, che è un premio ma anche una responsabilità. I ragazzi hanno dato tutto durante la stagione e meritano di vivere questa partita con orgoglio, serenità e fame. Affronteremo un avversario forte, ma noi sappiamo chi siamo. Domani non ci resta che fare quello che sappiamo fare: essere squadra. E onorare ogni secondo di questa finale con la testa, con il cuore… e con il Cagliari dentro. Non avremo a disposizione gli infortunati Soldati e Nunn, per il resto i ragazzi sono tutti convocati»